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Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin, genç kızı öldürdükten sonra Instagram hesabından ölüm saatini paylaştığı ortaya çıktı.

İHA | 19.11.2019 - 13:31..
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla’dan Isparta’ya gelen yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI, SONRA BIÇAKLADI

Tartışmanın ardından eski sevgili, önce Güleda Cankel'i boğma girişiminde bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine Zafer P., Güleda Cankel’i bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan genç kızın ailesi, Isparta’ya geldi. Annesi, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Bayılan çaresiz kadına, sağlık ekipleri müdahale etti.

ÖLÜMÜ ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU

Cankel’in öldürülmesi, sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

ÖLÜM SAATİNİ PAYLAŞTI

Olayın ardından kaçan Zafer P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı, yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti." notunu düştü. Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sonsuz kelebeğim." yazarak kalp koyduğu görüldü.

Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek, cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i, yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

Üniversiteli genç kızı öldürüp, saatini paylaştı

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