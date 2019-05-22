Üniversiteli genç mezuniyet töreninde kafa üstü düştü

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan El Paso kentindeki Teksas Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde sahneye çıkıp diploma alan bir öğrenci, mezuniyetinin kutlamak için ters takla attı, ancak kafasının üstüne çakıldı.

Bu anlar amatör bir kameraya yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 240 binden fazla kişi beğenirken, 71 binden fazla kişi de görüntüyü paylaştı. Görüntüyü yorumlayanlar, öğrenci için üzüldüklerini ancak olayın ister istemez tebessüm de ettirdiğini yazdı.