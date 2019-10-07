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Üniversiteli gençlerden çevre dostu araç

Öğrenciler sadece kompozit malzemeler kullanarak geliştirdikleri motorla saatte 80 kilometreye ulaşabilen iki kişilik elektrikli araç üretildi.

AA | 07.10.2019 - 15:19..
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Sakarya Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu (SETT) öğrencileri, "Nesil V3" adını verdikleri çevre dostu elektrikli araç üretti.

Petrol ve petrol türevli yakıtların yanması sonucu doğaya salınan çeşitli gaz ve atıkların ekosisteme etkisini azaltmak üzere dünya çapında alternatif enerji kaynaklarına yönelim son yıllarda büyük ivme kazandı.

Üniversiteli gençlerden çevre dostu araç

İKİ KİŞİLİK ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR

Yaklaşık 50 kişilik ekipten oluşan SETT öğrencileri de bu alanda kendilerini geliştirmek ve yarışlara katılmak amacıyla yaklaşık bir yılda saatte 80 kilometreye ulaşabilen, iki kişilik çevre dostu elektrikli araç üretti.

Üniversiteli gençlerden çevre dostu araç

Sadece kompozit malzemelerden yaptıkları araçta ürettikleri motoru kullanan öğrenciler, yurt içi ve dışında girdikleri yarışlarda başarı elde etti. Öğrenciler, "Nesil V3" ve diğer tasarladıkları 5 araç sayesinde bu alanda deneyim kazandı.

Üniversiteli gençlerden çevre dostu araç

Çevre dostu elektrikli araç ürettiler VİDEO

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