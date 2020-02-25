Üniversiteli Güleda'nın cinayetiyle ilgili dava başladı

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan zanlı, gerekli ifadeleri alındıktan sonra hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı.

DAVA BAŞLADI

Bugün ise Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlının yargılanmasına başlandı.

"ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Söz verilen sanık Zafer Pehlivan, beş yıllık arkadaşlıklarının olduğu Cankel'i hala sevdiğini söyledi.

Cankel için elinden geleni yaptığını söyleyen Pehlivan, "Onun için her şeyi yaptım. Beş sene önce de ayrıldık, yine bir araya geldik, eylül ayına kadar aramız iyiydi. Üniversite için Isparta'ya geldik. Hatta ona telefon aldım. Sınavlarının başlayacağı hafta, bunaldığını söyledi. Bir iki gün konuşmadık. Sınava İstanbul'a gidecekti. Oraya gittiğinde, aramalarıma cevap vermedi. İşten 18 gün izin aldım, bu sırada sosyal medyadan bir paylaşımını gördüm. Kiraladığım motosikletle otogara gelip, beklemeye başladım." diye konuştu.

"BİR SÜRE SONRA BULUŞTUK"

Cankel'in telefonlarına cevap vermediğini, ona ulaşmak için çok uğraştığını belirten Pehlivan, "Bir süre sonra Isparta'da buluştuk, Güleda dışarıdayken bir anda elimi bıraktı ve koşmaya başladı." dedi.

"BIÇAĞI GÖĞÜSÜNE DAYADIM, İÇERİ GİRMESİ İÇİN BASTIRDIM"

Cankel'in girdiği iş yerinde telefonla birini aradığını anlatan Pehlivan, "Arkadaşı Osman'ı aradığını fark edince telefonu kırdım. Orada biraz darbettiğim Güleda'yı ambulans götürdü. Polis ekipleri de beni otogara götürdü. Para çekmek için polislerin yanından ayrıldıktan sonra hastaneye gittim. Güleda hastanede sarı alanda bekliyordu. Yanına gittim ve biraz konuştuk. Sonra polis bizi polis merkezine götürdü. İfadeyi verip, ayrıldık. Aparta gittik ve Güleda ile kahvaltı hazırlayacaktık. Güleda babasını aramak istedi. Güleda'nın annesini aradım. Tam bu sırada Osman aradı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşımla benimle kavga ettiğini gördüğünü söyledi. Onun üzerine Osman ile telefonla kavga etmeye başladık, telefonu kapattım. Sonra Güleda, 'Ben seni bankamatik olarak kullandım' dedi. Sinirlenip, elimle ağzını kapatmaya başladım. Kabloyla boğazını sıktım, baktım nefes alıyor. Bu sırada evden çıkmak istedim. O da 'Mutfaktan aldığı bıçağı kalbine dayayarak, 'Sen gidersen kendimi öldürürüm' dedi. Bıçağı aldım göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım. Sonra annemi aradım ve beni kurtarın dedim ama annem beni anlamadı." dedi.

SANIĞIN GÜLEDA'YA YAZDIĞI MEKTUP

Mahkeme başkanı, sanık Pehlivan'ın Cankel'e yazdığı mektuptaki, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Kelebeğimi ve adı gibi gül kadınımı da alacağım. Ama tek başıma değil, yanımda kelebeğim var. Ben giderken gülümü ve kelebeğimi de yanımda götürüyorum." cümlelerinden öldürme kastı anlamının çıktığını belirtti.

"ONU ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, HASTANEYE GÖTÜRMEZDİM"

Bunun üzerin Pehlivan, olaydan iki gün önce yazdığı mektubu Cankel'e göndereceğini ama sonra vazgeçtiğini belirterek, "Evet burada bir öldürme kararı çıkıyor ama ben onu öldürmek isteseydim onu hastaneye götürmezdim. İntihar etmeyi düşünüyordum. 'Gülümü, kelebeğimi yanımda götürüyorum' sözlerini okursa bana geri döner diye düşündüm." dedi. Güleda Cankel'in babası müşteki Mustafa Cankel, sanıktan şikayetçi olduğunu, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Üzücü olay sonunda ailesinin yıkıldığını vurgulayan Cankel, "Bir baba ve annenin yaşayacağı en büyük acıyı yaşadık. İnsanın kızının tabutunu taşıması çok zor." diye konuştu.

"GÜLEDA'DAN UZAK DURMAM İÇİN BENİ TEHDİT ETTİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Osman Sasa ise "Güleda, Zafer'in kapıya tespih astığını, eve gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine bana geldi, beraber yiyecek bir şey almak için dışarıya çıktık ve o sırada Zafer'i gördüm, Zafer bana tepki gösterince Güleda ile yanımdan uzaklaştılar. Daha sonra Zafer kapıma geldi ve Güleda'dan uzak kalmam için beni tehdit etti. Sonra evime gittim, gece bana mesaj atmaya devam etti." diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY BİR ANLIK OLDU, O ANKİ PSİKOLOJİYLE ÖLDÜRDÜM"

Son sözleri sorulan Pehlivan, "Olayı tasarlayarak yapsaydım, hastaneye yanına gitmezdim ve teslim olmazdım. Olay bir anlık oldu. O anki psikolojiyle öldürdüm." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ek savunma hakkı vererek, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

"EN AĞIR CEZAYI ALIRSA , BİR NEBZE OLSUN YÜREĞİMİZE SU SERPİLECEK"

Sanık Zafer Pehlivan'a verilecek cezanın kızını artık geri getirmeyeceğini ama başka Güledaların ölmemesi için mücadele edeceğini anlatan baba Mustafa Cankel, "Sanık en ağır cezayı alırsa, bir nebze olsun yüreğimize su serpilecek. Diğer kadın cinayetleri göz önünde bulundurularak indirimsiz olarak müebbet hapis cezasını talep ediyoruz." dedi.