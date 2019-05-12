taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

19 yaşındaki İrem Su Akkaya, Burdur'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

DHA | 12.05.2019 - 15:59..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart günü sabah saatlerinde Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı.

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

Kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ve diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında VİDEO

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobillerin İstiklal Yerleşkesi'nden çıkıştaki ışıklı kavşakta çarpıştığı, kazayı görenlerin ilk müdahalesini yaptığı, ardından da yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

Tramvayda bir bakan: Mustafa Varank

504
CEO Karakaş: Yerli otombil planı tıkır tıkır işliyor

CEO Karakaş: Yerli otombil planı tıkır tıkır işliyor

435
Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

250
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

167
Milli İHA/SİHA Ege semalarında

Milli İHA/SİHA Ege semalarında

99
Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

Esad: Türkiye ile iş birliğine açığız

299
İran'ın 30 milyar doları kayıp

İran'ın 30 milyar doları kayıp

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir