Üniversiteli kadın 24 metre yükseklikten düştü

Meksika’nın Nuevo Leon şehrinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, yoga yapmaya başladı.

Bu sırada dengesini kaybeden Terrazas, 24 metre yükseklikten zemine çakıldı.

AMELİYATI 11 SAAT SÜRDÜ

Kazanın ardından ağır yaralanan kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Genç kadının bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.