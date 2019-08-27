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Üniversiteli kadın 24 metre yükseklikten düştü

Meksika’da 6'ncı kattaki evinin balkon korkuluklarında bir yoga hareketini yapmaya çalışan 23 yaşındaki kadın, 24 metre yüksekten yere düştü. Talihsiz kadın, feci kazadan yaralı kurtuldu.

DHA | 27.08.2019 - 16:49..
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Meksika’nın Nuevo Leon şehrinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, yoga yapmaya başladı.

Bu sırada dengesini kaybeden Terrazas, 24 metre yükseklikten zemine çakıldı.

Üniversiteli kadın 24 metre yükseklikten düştü

AMELİYATI 11 SAAT SÜRDÜ

Kazanın ardından ağır yaralanan kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Genç kadının bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

Üniversiteli kadın 24 metre yükseklikten düştü

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.

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