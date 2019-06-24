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Üniversiteli kıza camide taciz

Konya'da 62 yaşındaki Mazhar O., namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA | 24.06.2019 - 11:56..
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Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi.

"SEN DE ÖP"

Namaz kılan genç kızın yanına, Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi. "Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp." diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını da vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Kıza yanağını uzatıp, öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince yine zorla sarıldı.

Üniversiteli kıza camide taciz

"KUCAKLAYARAK SALDIRDI"

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek şikayette bulundu. K.Y. polise, "Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığım yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı." dedi.

Üniversiteli kıza camide taciz

"ŞEYTANA UYDUM"

K.Y.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, "Şeytana uydum." dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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