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Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı

Karabük'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sefa Cinkavuk, yaşamını yitirirken, yoldan geçerken kazayı gören bir kişi selfie çekip sosyal medyasında paylaştı.

DHA | 24.04.2019 - 16:20..
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Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı 06 FR 4867 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar idaresindeki 81 EA 801 plakalı kamyonetle çarpıştı.

"RAHMETLİ OLDU GİBİ"

Kazada yola savrulan Sefa Cinkavuk, kanlar içerinde kaldı. Yoldan geçerken kazayı görüp duran sürücülerden İ.Ö., Cinkavuk'u arka plana alarak selfie yaparak sosyal medya hesabından 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Cinkavuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı

Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı

Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı

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