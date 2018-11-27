Üniversiteliler Çince’ye yöneliyor

Çin’in, Amerika, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin arasındaki siyasal ilişkinin, Türkiye ile ilgili bağlantılı konuları son dönemlerde oldukça fazla. Gerek ticaret gerekse savunma sanayisi gibi birçok alanda ikili ilişkiler tek başına yeterli olmuyor. Diğer bir deyişle dünya küçülüyor.

İNGİLİZCE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kariyerinde başarılı bir noktayı yakalamak isteyen üniversiteli gençler ise İngilizcenin tek başına yeterli olmadığı bu dünyada, alternatif yabancı dillere yönelmiş durumda.

"GENÇLERİN ÇİNCEYE YÖNELMESİNİ DOĞAL BULUYORUZ"

Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, "İngilizce öğrenilmesi gereken en önemli yabancı dil konumunda ancak tek başına kariyer açısından yeterli değil. Çin'in Kuşak ve Yol Projesi ve mevcut yükseliş trendi dikkate alındığında üniversiteli gençlerin, Çince’ye yönelmesini son derece normal karşılıyoruz. Çok sayıda Çinli ve Türk şirket Çince bilen personel ihtiyacını karşılayabilmek için kurumumuza ücretli bir şekilde personelini gönderip eğitim aldırıyorlar. Devlet kurumları dahi Çince bilen personel ihtiyacını karşılayabilmek için hizmet içi eğitimler düzenlememizi talep ediyor. Personelin Çince eğitimlerinin bir kısmını da Çin'de devam etmesini talep ediyorlar" dedi.









"KARİYERİN YOLU ÇİNCE'DEN GEÇİYOR"

Marmara Üniversitesi öğrencisi İsmail Kural, "Çince eğitim almaya başladığım günden beri görüştüğüm firmalar stajlarını kendi kurumlarında yapmam ve bitişinde tam zamanlı olarak çalışmam konusunda tekliflerde bulunmaya başladılar. Üniversiteli arkadaşlarıma tavsiyem kendi branşları yanında mutlaka Çince öğrenmeye başlamalarıdır. Çince'nin de diğer diller gibi en önemli ihtiyacı süreklilik arz etmesi olduğu için ciddi bir kurumda başlanacak olan Çince eğitim, kariyer anlamında tahmininizin çok üzerinde güzel sonuçlar verecektir" diye konuştu.



