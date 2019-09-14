Üniversiteliler otomobilleriyle TÜBİTAK yarışmasına hazır

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği’nde öğrenim gören 25 öğrenci, ders dışı arta kalan zamanlarını daha iyi değerlendirmek, öğrencilerin kafelerde boş yere vakit geçirmesinin önüne geçmek ve insanlığa faydalı teknoloji üretebilmek adına bir araya geldi.

25 ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELDİ

Öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen Efficiency Challenge yarışmasına da katılmaya karar verdi. 4 aşamadan oluşan Efficiency Challenge Yarışmasına katılabilmek için hocalarının yolunu tutan 25 öğrenci, hocalarından da onay aldıktan sonra çalışmalara başladı. İlk olarak TÜBİTAK’ın şartları doğrultusunda taslak proje hazırlandı. Yetkili kurula gönderilen taslak proje kabul edildi. Yarışmanın ikinci aşamasına hazırlanan öğrenciler projesini tasarladıkları elektrikli otomobilin 3 boyutlu görsellerini, kısmi özelliklerini de içeren proje dosyasını hazırlayarak tekrardan TÜBİTAK’a sundu.

1 LİRALIK ENERJİYLE 100 KM YOL KATEDİYOR

4 aşamalı yarışmanın 2 aşamasını geçen 25 kişilik öğrenci ekibi, öğretim üyeleri hocaları ile birlikte 3 ay boyunca gece gündüz demeden tamamen yerli imkânları kullanarak elektrikli otomobil üretti. Atabey Gazi adını verdikleri otomobil, 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol kat edebiliyor.

Araç verimlilik kaygısı ve yarışma koşulları için en uygun hız ve menzilde tasarlandı. Tasarımı tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve telemetri gibi parametreler Kastamonu Üniversitesi’nin imkanları, öğrencilerin el emekleri ile yerli ve milli olarak üretildi.

Öğrenciler, 1 TL ile 100 kilometre gidebilen araç üretti VİDEO

ATABEY GAZİ İLE İLK DEFA KATILACAKLAR

Atabey Gazi adını verdikleri araçlarıyla ilk kez yarışmaya katılacaklarını belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Ada, “TÜBİTAK’ın 2006 yılından beri düzenlemiş olduğu Efficiency Challenge yarışmasına biz de Kastamonu Üniversitesi adına ilk kez bu sene katılım göstereceğiz. Yarışma 2006 yılından beri düzenleniyor. Bu seneki yarışmaya 61 üniversiteden 78 takım katılıyor. Bizim açımızdan önemli olan kısmı Kastamonu Üniversitesi ilk kez bu yarışmada yer alacak. Atabey Gazi aracımızın adı. Şerife Bacı’nın torunları da takımımızın adı. Bu isim ile yarışmada yer alacağız”

SAKARYA'DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE YAPTI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencisi 20 genç, "TÜBİTAK Elektrikli Araçlar" yarışları için saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen 150 kilogram ağırlığında elektrikli otomobil üretti.

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 20 kişilik ekibin bir yıldır, TÜBİTAK tarafından 18-19 Eylül'de yapılacak "Elektrikli Araçlar" yarışlarına hazırlandığını söyledi.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi ve Takım Kaptanı Sedat Ünlü de bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Aracımız şu anda 2,9 kilowatt gücünde bir güç ünitesine sahip, menzil olarak 220 kilometre olarak hesaplıyoruz. Katılacağımız verimlilik yarışması olduğu için aracımızın hızını 80 kilometre olarak hazırladık." dedi.



