Üniversitelilere yaz aylarında çalışma imkanı

Düzenleme ile lisans ve önlisans öğrencileri yaz aylarında kamu kurum ve kuruluşlarında toplum yararına programlarda çalışabilecek. Çalışan öğrencilerin sigorta girişleri yapılacak. Günlük asgari ücret bedeli üzerinden maaş alacaklar.

3 AY GEÇERLİ OLACAK

Öğrenciler doğanın kanunu, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın restorasyonu, tanınması ve korunmasının yanında kütüphanelerde görevli olarak 3 ay boyunca çalışabilecekler. Programlar, haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçerli olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrenciler çalışmak için ilgili kurumlara başvurabilecek. Zorunlu sersi olan, staj yapan ya da yaz derslerine katılacak öğrenciler bu uygulamadan yararlanmayacak.