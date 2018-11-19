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Üniversitelilere yaz aylarında çalışma imkanı

Üniversite öğrencilerinin iş hayatıyla erken yaşta tanışmasını sağlayacak yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 10:35..
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Düzenleme ile lisans ve önlisans öğrencileri yaz aylarında kamu kurum ve kuruluşlarında toplum yararına programlarda çalışabilecek. Çalışan öğrencilerin sigorta girişleri yapılacak. Günlük asgari ücret bedeli üzerinden maaş alacaklar.

3 AY GEÇERLİ OLACAK

Öğrenciler doğanın kanunu, çevre düzenlemesi, kültürel mirasın restorasyonu, tanınması ve korunmasının yanında kütüphanelerde görevli olarak 3 ay boyunca çalışabilecekler. Programlar, haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçerli olacak.

Üniversitelilere yaz aylarında çalışma imkanı

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrenciler çalışmak için ilgili kurumlara başvurabilecek. Zorunlu sersi olan, staj yapan ya da yaz derslerine katılacak öğrenciler bu uygulamadan yararlanmayacak.

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