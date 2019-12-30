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Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

Çanakkale'de 2 genç arasında çıkan tartışma sonucunda aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Recep Oğuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 30.12.2019 - 12:16..
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, üniversite öğrencisi olan 2 genç çocuk, kız arkadaşları yüzünden kavga etmeye başladı.

KIZ MESELESİ BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler, vatandaşlar dağıldıktan sonra tekrar kavga etti. B.K, arkadaşı Recep Oğuz’un vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sapladı.

Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Recep Oğuz, sağlık ekipleri tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran genç yapılan müdahale ile hayata tutunmaya çalışırken, arkadaşları kan ihtiyacı olabilir düşüncesiyle hastaneye akın etti.

Burada ameliyata alınan Recep Oğuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası ekipler tarafından gözaltına alınan B.K’nin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

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