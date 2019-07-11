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55 yaşındaki anne üniversiteyi ikincilikle bitirdi

Adana’da Çukurova Üniversitesi'nde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirerek birlikte mezun oldu.

İHA | 11.07.2019 - 09:28..
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Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda 2 yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi.

ANNE BÖLÜM BİRİNCİSİ OLDU

Anne Emine Güneş bölüm 1.’si, aynı zamanda okul 2.’si olarak mezun olurken; kızı Eda Uykun da bölüm 2.’si olarak üniversiteyi başarıyla tamamladı.

55 yaşındaki anne üniversiteyi ikincilikle bitirdi

"OKUYAMAMA KONUSUNDA BEN BİRAZ YARALIYIM"

Anne Emine Güneş, kızıyla birlikte mezun olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum, sonra sıra bana geldi. 2 yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum, üniversiteyi bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda ben biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur, yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur.” diye konuştu.

55 yaşındaki anne üniversiteyi ikincilikle bitirdi

"ONA YENİLDİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM"

35 yaşındaki Eda Uykun da aslında İngilizce öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Bu benim ikinci üniversitem. Bu bölümü de anneme destek olmak için okumak istedim. Annem 55 yaşında ve daha önce üniversitede okuma şansı olmadı. Ona destek olmak amacıyla onunla sınava hazırlanıp sonrasında bu bölümü yazdık. Aynı sıralarda okuduk. Okuduğumuz bölümü de annem 1. ben de 2. olarak bitirdim. Ona yenildiğim için çok onur duyuyorum. Onunla gurur duyuyorum. Çok mutluyum.” dedi.

Anne ve kızı, Adana Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen mezuniyet töreninde Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ’dan diplomalarını aldı. Karadağ da anne ve kızını tebrik ederek, salondan onlar için alkış istedi.

55 yaşındaki anne üniversiteyi ikincilikle bitirdi

55 yaşındaki anne üniversiteyi ikincilikle bitirdi

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