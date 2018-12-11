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Unkapanı köprüsü ulaşıma kapandı

Bakım ve onarım çalışmalarından dolayı köprü araç ve yaya trafiğine kapandı.

İHA | 11.12.2018 - 03:18..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan Unkapanı köprüsü 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Unkapanı köprüsü ulaşıma kapandı

KULLANIMA KAPALI OLAN SAATLERİN BİLGİSİ VERİLDİ

Atatürk Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.
Öte yandan Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Unkapanı köprüsü bakım nedeniyle kapandı VİDEO


Unkapanı köprüsü ulaşıma kapandı

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