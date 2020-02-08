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Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı: 3 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak takla attı. 5 kişinin bulunduğu otomobilde 3 kişi yaralandı.

İHA | 08.02.2020 - 09:23..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 JF 5873 plakalı otomobil, Unkapanı Köprüsü girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Önce bariyerlere çarpan otomobil, Karaköy istikametindeki alt geçit girişine savrularak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI

Sürücüyle birlikte 4 yolcunun da bulunduğu araçta 3 kişi hafif yaralandı. Araçta bulunan diğer 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Beyoğlu Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı

Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı: 3 yaralı

ARAÇTAN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

Takla atan araç, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan takla atan araçta alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi.

Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı: 3 yaralı

Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı: 3 yaralı

Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı: 3 yaralı

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