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Unkapanı'nda yaralanan köpeğe vatandaş yardım etti

Kazada yaralanan köpek, hayvan hastanesine kaldırıldı. Bir vatandaş ise üşümesin diye, montuyla köpeğin üzerini örttü.

İHA | 07.12.2019 - 09:49..
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İstanbul Unkapanı Köprü'sü üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir köpeğe çarparak, yaralanmasına neden oldu.

Bacağından yaralanan köpek, hayvan hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÖPEĞİN YARDIMINA VATANDAŞ KOŞTU

Köpeğin acı içinde çığlıklarını duyan sürücüler, yaralanan köpeğin yanına gelerek, hemen veteriner ekiplerini aradı. Bir sürücü de yaralanan köpeğin üşüdüğünü fark ederek üzerindeki montu, köpeğin üzerine örttü.

Unkapanı'nda yaralanan köpeğe vatandaş yardım etti

''MONTUNU ÇIKARIP KÖPEĞİN ÜZERİNİ ÖRTTÜ''

Köpek için dakikalarca bekleyen sürücü Savaş Yüksel, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, “Unkapanı Köprüsü'nün üstündeyiz şu an. Yollarda resmen yarış yapıyorlar. Burada bir tane köpeğe araç çarpıyor. Bizde elimizden gelen müdahaleleri yerine getirdik. Onlarda bir can sadece bunu söyleyeceğimi şaşırdım. Yani takip mesafesini, hız limitlerini aşmasınlar yazık günah. Oda bir can onlar burada kaza yapıyor. Hiç köpeğe bakan kimse yok. Burada taksici arkadaşım var. Allah razı olsun montunu çıkarıp hayvana verdi. Yani biz bu şekilde duyarlı olmaya herkesi davet ediyorum.” dedi.

Unkapanı'nda yaralanan köpeğe vatandaş yardım etti

''KÖPEĞİN YERİNDE BİR İNSAN DA OLABİLİRDİ''

Kazayı gören taksi sürücüsü Çağlar Bahçıvan, "Yolda gidiyorum normal seyir halinde, zaten hızım 30 falandı. Köpek şu istikametten geldi. Önüme bir anda zıplayınca ben zaten durdum. Köpek kendini bu yola attı. Karşıdan öyle bir hız geliyordu ki yani durması zaten imkansızdı. Hayvanı aldı altına daha sonra ileriye gitti, arkadan bir araç daha vurdu. Bir saattir buradayız. Hız limitlerine uymadığı bariz belli, ben bizzat şahidim. Böyle yapmasınlar hani onlarda bir can. Bu köpeğin yerinde bir insanda olabilirdi. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz daha dikkatli olsak her şey güzel olabilir.” şeklinde konuştu.

Unkapanı'nda yaralanan köpeğe vatandaş yardım etti

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