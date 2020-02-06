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Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı

ABD'de hayır işleri için yapılan bir basketbol maçına katılan dünyanın en iyileri arasında gösterilen tüy sıklet boksör Gervonta Davis, seyirciler arasında bulunan eşini sürükledi.

DHA | 06.02.2020 - 10:01..
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ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde cumartesi günü hayır işleri için düzenlenen basketbol maçına izleyici olarak katılan ünlü boksör Gervonta Davies'in salonda bir kadının boğazına sarıldığı görüldü.

Davies'in, daha sonra çocuklarının annesi olduğu öğrenilen kadını, boğazından tutarak saha dışına çıkardığı görüldü.

Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı ViDEO

"ONU HİÇBİR ZAMAN İNCİTMEM"

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki alan ünlü boksör, Florida polisine giderek teslim oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki boksör, olayı doğrulayarak "Evet ona agresif davrandım ve 'hadi ama' dedim. O çocuğumun annesi. Onu hiçbir zaman incitmem." dedi.

Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı

Davies, daha sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

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