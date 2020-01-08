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Ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga

Şişli'de, öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'in katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.

DHA | 08.01.2020 - 12:13..
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Dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu, ortak kullandıkları otomobil nedeniyle kavga etti.

ACİL ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Ağabeyi tarafından darbedilen 17 yaşınki Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, Kağıthane'de çıkan kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı.

Ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kutlu'nun, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Tyler Mays, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

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CİNAYETE SEBEP KAVGA KAMERADA

Öte yandan Kutlu'nun yakınlarının Kağıthane'de karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin havaya ateş açarak ayırdığı kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga

TUTUKLANDI

İfadesinde Emre Tyler Mays'ı tanımadığını belirten Akın Kutlu, “Akrabalarım kavga etmişti. Ben hastaneye geldim. Yaralı gelen genci akrabalarımla kavga edenlerden zannettim ve olayı gerçekleştirdim.” dedi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Kutlu'nun, 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

Ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga

Ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga

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