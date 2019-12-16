Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Aksiyon veya bilim-kurgu filmlerini sürekli takip eden biriyseniz, büyük olasılıkla fimlerdeki görsel efektlerin gerçekçiliğine ve kalitesine hayran kalmışsınızdır. Peki bu sahnelerin gerçekte nasıl çekildiğini hiç düşündünüz mü?

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, aslında izlediğiniz sahneler ile çekim esnasında kullanılan sahneler birbirinden oldukça farklı. Bu içeriğimizde, popüler filmlerde kullanılan sahnelerin çekim aşamasındaki ve çekim sonrasındaki görüntülerine göz atacağız.

1. LIFE OF Pi

2. DUMBO

3. KARAYIP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI

4. AVENGERS: ENDGAME





5. GUARDIANS OF THE GALAXY

6. DOCTOR STRANGE

7. CINDRELLA

8. JURASSIC WORLD

9. DOCTOR STRANGE

10. HOBBIT

11. GRAVITY

12. THE INCREDIBLE HULK

13. TİTANİK

14. WAR OF THE PLANET OF THE APES

15. GELECEĞE DÖNÜŞ 3

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