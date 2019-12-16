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Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Filmlerdeki sahnelerin aslında nasıl çekildiğini gösteren, şaşırtıcı 15 fotoğrafa göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 13:05..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Aksiyon veya bilim-kurgu filmlerini sürekli takip eden biriyseniz, büyük olasılıkla fimlerdeki görsel efektlerin gerçekçiliğine ve kalitesine hayran kalmışsınızdır. Peki bu sahnelerin gerçekte nasıl çekildiğini hiç düşündünüz mü?

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, aslında izlediğiniz sahneler ile çekim esnasında kullanılan sahneler birbirinden oldukça farklı. Bu içeriğimizde, popüler  filmlerde kullanılan sahnelerin çekim aşamasındaki ve çekim sonrasındaki görüntülerine göz atacağız.

1. LIFE OF Pi

lifeodfoi

 

2. DUMBO

dumbo

 

3. KARAYIP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI

KARAYİP

 

4. AVENGERS: ENDGAME

avengers

5.  GUARDIANS OF THE GALAXY

gga

 

6. DOCTOR STRANGE

doc

 

7. CINDRELLA

SİNRİRELLA

 

8. JURASSIC WORLD

WORLD

 

9. DOCTOR STRANGE

DOCTOR

 

10. HOBBIT

HOBBIT

 

11. GRAVITY

grvity

 

12. THE INCREDIBLE HULK

hulk

 

13. TİTANİK

T,İTANİKJ

 

14. WAR OF THE PLANET OF THE APES

WAR

 

15. GELECEĞE DÖNÜŞ 3

geşeceğe dönüş

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Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

Popüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahnePopüler filmlerde kullanılan 15 hileli sahne

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