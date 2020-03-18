Ünlü isimlerden şehit aileleri için Çanakkale Türküsü

Sinema, müzik, edebiyat ve spor dünyasından tanınan simalar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ithafen Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

GELİR ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK

Dijital platform ile beraber sosyal medya hesaplarından da paylaşılan türkünün bütün geliri şehit ailelerine bağışlanacak.

"BU KLİP, DEDELERİMİZİ, KAHRAMANLARIMIZI HATIRLAMAMIZ İÇİN YAPILDI"

Şehit dedesine yazdığı ve 'Son Nefeste Doğmak' romanında yer verdiği mektuptan bir kesitle klibin başında yer alan yazar Mustafa Sefa Güvenir, "Ben 47 yaşındayım ve maalesef dedemin Çanakkale'de şehit düştüğünü 35 yaşımdayken tesadüfi bir şekilde öğrendim. İnanın bu beni çok üzdü. 'Unutturulmuş' olduğumuz için üzüldüm. Dedeme ve şehit düşürülen bütün dedelerimize ithafen bir Çanakkale romanı yazdım. Romanın sonunda da zaten şarkının girişinde okumuş olduklarıma yer verdim. Dedelerimizin bize unutturulduğunu anlatan ve onları hatırlamamız gerektiğini söyleyen bir mektuptu bu. Bu yapılan klip de tam olarak böyle bir şey, bizim unutturulmuş dedelerimizi, Çanakkale'deki o kahramanlarımızı hatırlamamız için yapıldı." diye konuştu.

Ünlü isimler şehit aileleri için 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi

"BİZİ BİZ YAPAN EN BÜYÜK DEĞERDİR ÇANAKKALE"

Oyuncu Şenol İpek de Çanakkale'nin manevi bir makam olduğunu belirterek, "Çanakkale demek, ben demek, dedem demek, atam, kardeşim, ailem, tüm sevdiklerim demek. Çanakkale vatan, bayrak, sonsuz bir edep, sonsuz bir aşk, şeref, namus, memleket ve millet demek. Çanakkale sayılabilecek tüm güzel kelimelerin cevabı demek. Çanakkale gazisi olan ve hiç görmediğim dedeme şükranlarımı sundum hayatım boyunca. Bir gazi torunuydum ama dedemi hiçbir zaman göremedim. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ömrü vefa etmemiş, ahirete göçmüş tüm gazilerimizin de mekanı cennet olsun. Bizi biz yapan en büyük değerdir Çanakkale. Al bayrağın üstündeki kırmızının rengidir Çanakkale. Hepimizin dedesinin kanının aktığı topraklardır." dedi.

"BÖYLE BİR VATANIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Şarkıcı Nadide Sultan ise "Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında, orada şehit olmuş, gazi olmuş, henüz daha reşit bile olmamış askerlerimizi, Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını anmak istedik. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı, böyle bir vatanın evladı olmaktan, onların torunu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her zaman sesimle, varlığımla, yüreğimle bu tarz projelerde olacağım." açıklamasını yaptı.