Ünlü kadınların yüz hatları altın orana göre hesaplandı

Binlerce yıldır mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen altın oran şimdilerde cebe girdi. Bir telefon uygulaması, altın oranı ölçen bir sistem geliştirdi.

BİRİNCİ BEREN SAAT

Sisteme Türkiye'deki ünlü kadınların fotoğrafları yüklendi. Sonuçlara göre yüz ölçüsü mükemmel olan ilk isim; şu sıralar şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilen oyuncu Beren Saat oldu.

Türkiye'nin diğer 'altın kızları' ise şöyle: Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 9.32'lik altın oranla ikinci…

3. Burcu Esmersoy

4. Serenay Sarıkaya

5. Özge Ulusoy

6. Ebru Akel

7. Bensu Soral