Ünlü Macar Yazar Gábor T. Szánto, İTEF için Türkiye’de

İTEF Edebiyat Festivali, 2009’dan bu yana Kalem Telif Hakları Ajansı tarafından gerçekleştirilen, “Dalgakıran Edebiyat” temasıyla kapılarını bir kez daha açmaya hazırlanıyor. Bu güne kadar 48 ülkeden 467 yazarı ve 32 ülkeden 124 edebiyat profesyonelini ağırlayan dev organizasyonun bu yılki konukları arasında ülkemizde “Kafka’nın Kedileri” kitabıyla tanınan ünlü Macar yazar ve senarist Gábor T. Szántó da var…

(Fuat Sevimay - Gábor T. Szánto)

DALGALARLA TARİHİN KAPILARINI YIKMAK

Bir yanda Kafka’nın aslında 1921 yılında ölmediğine dair duyum alan ve bunun peşine düşen bir akademisyenin yolculuğunu anlatan Kafka’nın Kedileri (Kafka, 2018) romanının sahibi Macar yazar Gábor T. Szántó, öte yandan Kapalıçarşı (Hep Kitap, 2017) romanıyla, Kapalıçarşı’nın resmi tarihini tersyüz edip yepyeni, masalsı bir forma dönüştüren Fuat Sevimay. Dinlerin ve düşünce tarihinin sosyolojik boyutuyla hayatımızda nasıl dalgakıran etkisi yarattığını irdeleyen ve yeni bir dalga, farklı bir algı yaratmak isteyen bu iki roman, "Dalgalarla Tarihin Kalıplarını Yıkmak" adı altında, Elif Tanrıyar moderatörlüğünde konuşulacak. Metne yabancılaşma, yakın tarih ve yurtsuzluk gibi çeşitli konuları bu iki yazardan dinleyeceğiz.

Bu buluşmada Macarca/Türkçe simultane çeviri olacağını da özellikle belirtelim…

ETKİNLİK TAKVİMİ

Festival boyunca tüm etkinliklerine ücretsiz katılabileceğiniz bu organizasyonun Szántó ve Sevimay ile ilgili takvimi şöyle:

Tarih: 20 Nisan Cumartesi

Yer: Yapıkredi Bomontiada

Saat: 16:00 - 17:30

Konuşmacılar: Gábor T. Szántó & Fuat Sevimay

Moderatör: Elif Tanrıyar

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NOT: İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali etkinlik programı için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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