Ünlü oyun serisi Call of Duty mobil platformlara geliyor

Birinci şahıs nişancı türü aksiyon oyunu Call of Duty serisi, önce Windows platformları için geliştirilmiş, ardından da oyun konsollarına taşınmıştı. İlk oyunundan bu yana oyuncular arasında oldukça popüler olan Call of Duty, şimdi de mobil platformlara geliyor.

Call of Duty Mobile için yayınlanan resmi fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hem Android hem de iOS platformları için yayınlanacak Call of Duty Mobile'ın, indirmesi ve oynanması tamamen ücretsiz olacak. Çeşitli haritalara sahip olacak oyunda, çoklu oyuncu modu dahil birden fazla mod bulunacak.

Call of Dut Mobile'ın Android ve iOS için ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. Android kullanıcıları aşağıdaki bağlantıyı kullanarak oyuna ön kayıt yaptırabilirler.

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