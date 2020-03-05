Ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi

Birçok projede yer alan 49 yaşındaki ünlü oyuncu Levent Can, kalp krizi geçirerek İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Levent Can'ın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
LEVENT CAN KİMDİR
Levent Can, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan oyuncu; son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canlandırmıştır. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş rol aldığı diziler arasındadır.