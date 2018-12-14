Ünlü oyuncuya taciz iddiası: Susmam için para teklif etti

Jessica Alba ile başrolü paylaştığı Dark Angel ve NCIS dizisiyle tanınan aktör Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlanıyor.

SEZONLUK ANLAŞTI

New York Times'ta yer alan habere göre, Weatherly ile birlikte 'Bull' adlı dizide oynayan Dushku, 3 bölümlük anlaşma yapmıştı. Ancak rolünün beğenilmesinden sonra kendisine sezonluk teklif yapıldı.

Dushku, sette Weatherly ile iyi arkadaş oldu. Ancak ünlü aktör bir süre sonra sette görünüşünü aşağılayan sözler söylemeye, üçlü ilişki tekliflerinde bulunmaya ve 'tecavüz şakaları' yapmaya başladı.

SESSİZ KALMASI İÇİN 9,5 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Olayın ardından diziden ayrılan Dushku'ya, kanal yönetimi 9,5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istedi.

Kanalın cinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan yöneticisi Les Moonves hakkında yapılan soruşturma sonucunda ise Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı. Kanal yönetimi olayı doğrularken tacizle suçlanan Weatherly de New York Times'a açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜ AKTÖR ÖZÜR DİLEDİ

Weatherly, "Diziyi çekerken birtakım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Tekrardan sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim." açıklamasında bulundu.