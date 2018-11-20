Ünlü Psikolog Dökmen: Türkçe dünyada en müzikal dildir

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi, Psikolog, Yazar ve Televizyon Programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen "Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

''DÜNYANIN EN GÜZEL MÜZİKAL DİLİ FARSÇA VEYA FRANSIZCA SANIYORDUM''

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, Türkçenin dünyadaki en müzikal dil olduğunu söyledi. Dünya çapında büyük bir organizasyonla düzenlenen bir seminere katıldığını anlatan Dökmen, "Ben dünyanın en müzikal dilinin söyleniş açısından Farsça veya Fransızca olduğunu tahmin ediyordum. Ama öğrendim ki dünyanın en müzikal dili Türkçeymiş, en güzel kelimesi de yakamozmuş. Bu da beni çok şaşırttı. Ama bunu da çok kimse bilmiyor. Basında da fazla yer almadı." dedi.

“GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNE DE YÖN VEREMEZ"

Dilini ve toprağını kaybeden ülkelerin geleceğinin olmadığına dikkat çeken Dökmen, "Bir liderin mutlaka tarih bilgisi olması gerekir. Geçmişini bilmeyen geleceğine de yön veremez." diye konuştu. "İnsan enerjisinin sonu yoktur." diyen Dökmen, "73 yaşında hasta olan bir tanıdığım vardı, internetten hastalığı ile ilgili bir konu araştırıyor zannetmiştim. Ama meğerse o arkadaş, o yaşta arabamı hangisiyle yenilesem diye bakıyormuş. O adam, enerjisiyle hastalığını da yendi ve yeni arabasıyla da senelerce gezdi. Enerjisi bitmeyenler, hayata enerji ile bakanlar yılmaz, enerjisi bitenler de yılgın olurlar." dedi.

''ÇOCUKLARINIZI MESLEK SEÇMEYE ZORLAMAYIN''

Çocuklu ailelere de çocukları ile ilgili öğütler veren Dökmen, "Çocuklarınızı meslek seçmeye zorlamayın. İyi veya kötü meslek yoktur, sadece kişiye göre meslek vardır. Çocuğa hayır demek, bazı konularda sınır koymak, ceza vermek çocuğunuzu sevmemek anlamına gelmez. Bazen bunlar da gereklidir." şeklinde konuştu.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konferansın sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı, Prof. Dr. Üstün Dökmen’i Tekirdağ’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek kendisine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından gönderilen çiçeği takdim etti.