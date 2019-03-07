Ünlü roman Yüzyıllık Yalnızlık dizi oluyor

Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı sayılan, edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden olan Yüzyıllık Yalnızlık romanı, olarak ekrana gelecek.

17 Nisan 2014'te hayatını kaybeden ünlü yazarın, daha önce Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk gibi eserleri sinemaya uyarlanmıştı.

ÇOK OKUNAN MODERN YAPIT

Hem Kolombiya hem de dünya edebiyatının en önemli eserlerinin başında gelen Yüzyıllık Yalnızlık, yayınlandığı günden beri en çok okunan modern yapıtlardan oldu.

Yazarın ününe ün katan Yüzyılık Yalnızlık, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir aileyi ele alıyor.

NOBELLİ ÖDÜLLÜ YAZAR

Gerçeküstücülük akımının önde gelen ismi Gabriel Garcia Marquez, bu romanıyla büyük bir yankı uyandırdı. Yazar, verdiği eserlerle 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

İSPANYOLCA DİLİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

1967 yılında çıkan ve bugüne kadar dünya genelinde 50 milyondan fazla satan romanın, haklarını satın alan Netflix’in televizyona uyarlayacağı yapım, One Hundred Years of Solitude adıyla İspanyolca olarak çekilecek.





PABLO NERUDA'NIN ÖVGÜSÜNÜ KAZANDI

Şilili ünlü yazar Pablo Neruda, Yüzyıllık Yalnızlık için, "Don Kişot’un Cervantes’inden bu yana İspanyolca yazılmış en iyi eser." ifadesini kullanmıştı.

