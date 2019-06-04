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Ünlü şairlerden bayram şiirleri

Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

Özel İçerik | 04.06.2019 - 13:55..
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bayram şiirleri

Her bayram sabahında önce Barış Manço karşılıyor bizi:

“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri,

Üzmeyelim bugün annemizi…”

O zaman çocukluğumuzdan bu yana gelen rutinimiz bozulmasın. Barış Abi’mizi analım ve bayramımızı en içten coşkularla kutlayalım.

Şarkıyı dinlemek için tıklayınız.

Kitap Ayracı köşemizde bayramı kutlamadan olmazdı. Erkenden kalktık, sevdiklerimizle bayramlaştık. İyi dileklerimizi paylaştık. Şimdi de ünlü şairlerin bayram üzerine dizeleriyle bir kere daha kutlayalım isterim.

Mutlu bayramlar! Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim…

Ünlü şairlerden bayram şiirleri

BAYRAM – MEHMET AKİF ERSOY

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;

Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!

 

Bayramda güler çehre-i mâ'sûm-i sabâvet,

Ümmîd çocuk sûret-i sâfında ıyandır.

 

Her cebhede bir nûr-i mücerred lemeânda;

Her dîdede bir rûh demâdem cevelândır.

Ünlü şairlerden bayram şiirleri

BAYRAM – NECİP FAZIL KISAKÜREK

Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var;

Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var!

Ünlü şairlerden bayram şiirleri

SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI – YAHYA KEMAL BEYATLI

Bir geliş var! Ne mübârek, ne garîb âlem bu!

Hava boydan boya binlerce hayaletlle dolu...

Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;

O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.

Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık

Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık;

Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,

Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya,

Tanrı’nın mâbedi her bir tarafından doluyor,

Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.

Ünlü şairlerden bayram şiirleri

BAYRAM DUASI – OZAN ARİF

Arif der ki Ya Rab Müslüman Türk’üm!

Bu düzen tartmıyor çok ağır yüküm,

Türk’ün ve İslam’ın yeniden hüküm,

Süreceği bayramlara eriştir.

Ünlü şairlerden bayram şiirleri

BAYRAM – ORHAN VELİ KANIK

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!

Bugün toplar atılırken evden kaçıp

Harbiye nezaretine gideceğim.

Söylemezseniz size macun alırım,

Simit alırım, horoz şekeri alırım;

Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,

Bütün zıpzıplarımı size veririm.

Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!

Ünlü şairlerden bayram şiirleri

BAYRAM YEMEĞİ – CAHİT SITKI TARANCI

Korkarım felekte bir gün,

Bir bayram yemeğinde.

Anam, babam gibi kardeşlerim de,

En güzel dalgınlığında ömrün,

Beni gurbette sanıp

“Keşke gelseydi bu bayram” diyecekler.

Ve birdenbire yürekler,

Aynı acıyla yanıp

Hepsinin gözleri yaşaracak;

Öldüğümü hatırlayarak.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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