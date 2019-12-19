ABD’li ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı.
Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti.
Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu ViDEO
SULARA GÖMÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
42 MİLYONLUK YAT
Miami’de yanan yatın fiyatının 7 milyon dolar (yaklaşık 42 milyon TL) değerinde olduğu açıklandı.