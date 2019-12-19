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Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı yanarak battı. 45 milyon TL değerindeki yatın kül olduğu yangında can kaybı olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 19.12.2019 - 12:14..
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ABD’li ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı.

Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti.

Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu

Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu ViDEO

SULARA GÖMÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu

42 MİLYONLUK YAT

Miami’de yanan yatın fiyatının 7 milyon dolar (yaklaşık 42 milyon TL) değerinde olduğu açıklandı.

Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu

Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu

Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu

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