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Ünlü Türk kozmetik markası dünyaca ünlü markayı satın aldı

Uraw kozmetik'in hızlı yükselişi sürüyor

Özel Haber | 10.01.2020 - 15:08..
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Son yıllarda oluşturduğu başarılı kozmetik ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Uraw Kozmetik, tüm dünyada faaliyet gösteren kozmetik markası Lifecell'i satın alarak tüm dünyada yankı uyandıran bir başarıya imza attı.

Ünlü Türk kozmetik markası dünyaca ünlü markayı satın aldı

Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme

Kozmetik dünyasında büyük yankı uyandıran bu olay, ülkemiz için de oldukça gurur verici oldu. Çünkü ilk defa bir Türk markası dünyaca ünlü yabancı bir markayı satın alıyor ve dünya kozmetik pazarında oldukça ses getiriyordu.

Uraw kozmetik'in hızlı yükselişi sürüyor

Henüz 2 senelik bir Türk markası olan, zengin ve başarılı ürün portföyü, yüksek Ar-Ge yatırımlarıyla pazarda önemli yer edinen, ünlülerin de kullandığı Mavi Serum, Prime Color, Forte şampuan gibi inovasyon ürünlerinin mimari Uraw Kozmetik bu hızlı yükselişine LifeCell'i de ekleyerek gücüne güç kattı.

LifeCell markası "Bu teklifi geri çeviremezdik"

Dünyaca ünlü kozmetik markası Lifecell yaşlanma karşıtı serum, göz altı kremi, kırışıklık losyonu, ağız bakım ve cilt bakım gibi başarılı ve pahalı ürünleriyle biliniyor. Milyon dolarlık piyasa değeri ile 72 ülkede faaliyet gösteren oldukça önemli bir markaydı. LifeCell markası satış kararı almalarındaki sebebin Uraw Kozmetik firmasından gelen teklifin geri çevrilemeyecek bir teklif olduğunu dile getirdiler.

Ünlü Türk kozmetik markası dünyaca ünlü markayı satın aldı

Uraw Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu

"LifeCell"i çok daha güçlü yapacağız"

LifeCell markasının değerli bir marka olduğunu biliyoruz, uzun yıllardır takibimizde olan bir markaydı. Ürün gamı ve pazarlama konusunda eksiklikleri olduğunu biliyoruz. Ar-Ge bütçelerini artırıp, ürün gamını zenginleştirip çok daha güçlü hale getireceğiz.

"Uraw ve LifeCell artık iki kardeş marka"

Aslında buradaki amaç markayı satın almaktan çok LifeCell laboratuvarlarını almaktı. Asıl amacımız onlardaki teknolojiyi kullanmaktı. Sonrasındaki görüşmelerimizden iş markayı satın almaya geldi.

Artık iki kardeş marka olarak Uraw ve LifeCell bu önemli laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerinde üretilecek, geliştirilecek ve çok daha etkili ürünlerle tüm dünyaya hizmet edeceklerdir.

Ünlü Türk kozmetik markası dünyaca ünlü markayı satın aldı

Uraw Kozmetik'e iş dünyasından tebrik mesajları

Uraw Kozmetik'in böylesine güçlü bir dünya markasını satın almasından dolayı Türk iş dünyası da Uraw'a tebrik mesajlarını iletirken bu cesur davranışın çok önemli bir başarı olduğunu söyleyerek Uraw Kozmetik'e ve ülkemize hayırlı olmasını dileklerini ilettiler.

Dış basında büyük yankı uyandırdı

Kozmetik dünyasının yanı sıra ekonomi haberlerinde de yankı uyandıran bu olay dış dünya basınında da oldukça geniş yer buldu. Amerika, İngiltere, Norveç, Almanya ve Fransa gazeteleri ekonomi sayfalarında bu habere değindi. Haberlerinde “Kozmetik sektöründe büyük bir gelişme” başlığıyla yer verdiler.

Uraw Kozmetik "Büyük bir adım attık"

Ülkesinde yakaladığı başarıyı yurt dışında da sürdürmeye karar vermiş Uraw Kozmetik tüm Türk üreticilerin de hayali olan, "Bir Türk markasını Dünya markası haline getirme" amacında hızla ilerlemektedir. Bu amaç doğrultusunda LifeCell markasını satın almak attığımız büyük bir adımdır. Türkiye'yi temsil ederek global markalarla yarışmak ve bu yarışta önemli başarılar yakalayarak ülkemizin adını daha yukarılara taşımak en büyük gayemizdir.

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