Ünlü yazar ve düşünürlerden kadınlar üzerine söylenmiş sözler

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Bugünün anılmasında ne çok acı yaşanmış geçmişte artık hepimiz biliyoruz sanırım. Yine de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün hikayesi” adlı yazımdan bir kez daha okuyabilirsiniz.

Zaman denen kavram kuşkusuz hayatımızda en hızlı ilerleyeni. Geçip gidiyor. Onun bu hızı, en çok yaralarımızı sarmaya yarıyor. Bir yandan da her şeyi unutturması çok zalimce geliyor bana. Çünkü biz ne acılarla oluşmuş bugünü 2019’da anıyoruz; ama hala en çok kadın cinayetlerinden bahsediyoruz. En acısı da her şeyi çok çabuk unutuyoruz…

Dilerim makyajın şiddeti örtmek zorunda kalmadığı, kalbimizin yönünü kendimizin belirlediği, dünyanın uçsuz bucaksız bir yer olduğunu keşfetmenin bizim de hakkımız olduğu, Allah'ın sevdiği gibi herkesin bizi sevdiği, kadından asla korkulmadığı nice kadınlar günü kutlayalım…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun…

O zaman şimdi biraz kadın erkek ayırt etmeksizin ünlü yazar ve düşünürlerin kadınlar üzerine söylediği ilham veren sözlere bakalım…

Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

(Mustafa Kemal Atatürk)





Kadın; bilmeyene 'nefs', bilene 'nefes'tir.

(Şems-i Tebrizi)





Bir kadın olarak benim bir ülkem yok. Kadın olarak benim ülkem tüm dünya.

(Virginia Woolf)

Bana vahşi ve tehlikeli bir kadın olduğumu söylediler. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler de vahşi ve tehlikeli.

(Nawal El Saadawi)





Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına...

(Albert Einstein)





Kadınlardan yalnızca birer hanımefendi gibi bahsetmenizden, onların aslında rasyonel varlıklar olduğunu anlamamanızdan nefret ediyorum. Hiçbirimiz hayatlarımız boyunca sakin sularda yüzmek istemeyiz.

(Jane Austen)





Bir kadını ortadan ikiye böl…

Yarısı annedir,

Yarısı çocuk,

Yarısı sevgili

Yarısı aşk...

(Cemal Süreya)

Kadın öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir.

(Tolstoy)

Kendi bedenine sahip olmayan ve bedenini kontrol edemeyen bir kadın özgür değildir. Ve hiçbir kadın bilinçli olarak anne olup olmamayı seçene kadar kendine özgürüm dememelidir.

(Margaret Sanger)





Feminist size bağıran mutsuz insan anlamına mı, kadınların insan olduğuna inanan kişi anlamına mı geliyor? Bence ikincisi, bu sebeple ben de feministim.

(Margaret Atwood)





Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin.

(Henry Miller)





Nefret ettiğim bir şey varsa o da insanların kendinizi berbat hissettiğinizi bildikleri halde neşeyle hatrınızı sorup "İyiyim" demenizi beklemeleridir.

(Sylvia Plath)





Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlamak için değil.

(Oscar Wilde)

Ben hiçbir zaman feministin ne olduğunu anlayamadım. Ancak şunu biliyorum ki beni kapı paspasından ayıran duygularımı açıkladığımda insanlar bana feminist dediler.

(Rebecca West)

Kadının zayıflığına dayanan kültürel şartlanmanın sebebi kadının güzelliğine duyulan saplantı değil kadının sadakatine duyulan saplantıdır.

(Naomi Wolf)





Kadın olmak çok zor bir iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar.

(Joseph Conrad)





Soru bana kimin izin vereceği değil, beni kimin durdurabileceği!

(Ayn Rand)





Her iyi kadın, erkek için mukaddes bir kalkandır.

(Halide Edib Adıvar)





Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı.

(Robin Williams)





Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.

(Alfred de Musset)

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Damla Karakuş

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