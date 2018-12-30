ünlü yazarların takma isimleri

Türk Edebiyatı’nda özel bir yer edinmiş yazarlar pek çok farklı isim kullanarak verdi eserlerini. İsimler zamanla sahibini ortaya koyar oldukça da bir başkasını seçtiler. Bakalım kimler hangi isimlerle yazmış. Siz sevdiğiniz yazarların edebiyat geçmişine ne kadar vakıfsınız, onu da ölçebilirsiniz…

ZİYA GÖKALP

Gökalp, Selanik’te yayımlanan felsefe dergisinde “Gökalp”, “Tevfik Sedat”, “Demirtaş” gibi takma adlarla yazdı.

HALİDE EDİB ADIVAR

Halide Edib, 1908’de gazetelerde “kadın hakları” üzerine eşi Zeki Salih Bey’in isteğinden dolayı “Halide Salih” takma adıyla yazdı. Ancak 1910’da boşandıklarında Halide Edib kendi adını kullanmaya başladı.

YAHYA KEMAL BEYATLI

Öncelikle Yahya Kemal’in asıl adı “Ahmet Agah”. Ancak ilk olarak gençliğinde ise, “Esrar” takma adını kullanarak şiirler yazdı. Ayrıca Peyam Gazetesi’ne de “Süleyman Sadi” adıyla (S.S mahlasıyla) “Çamlar Altında Muhasebe” adını verdiği yazılarını yayımladı.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN

Çalıkuşu ile aklımıza pelesenk Reşat Nuri, dönemin dergilerinden Kelebek’te 7 takma isimle yazmıştı: “Hayreddin Rüştü”, “Ateş Böceği”, “Yıldız Böceği”, “Cemil Nimet”, “Ağustos Böceği”, ” Mehmet Ferit”, ”Sermet Feri”.

NURULLAH ATAÇ

Nurullah Ataç’ın da asıl adı, “Ali Nurullah Ata”. Ataç, birçok gazete ve dergide yayımladığı yazılarını, “Ahfeş”, “Ali Gümrükçü”, “Sabiha Yağızlar”, “Alkan”, “Süha Kavafoğlu” gibi takma adlarla yazdı.

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Çamlıbel, İstanbul ve Ankara’da öğretmenlik yaptığı zamanlarda şiir ve fıkralar yayımladı. Birçok mizah dergisine verdiği eserlerinde “Çamdeviren” ve “Deli Ozan” takma adlarını kullandı.

PEYAMİ SAFA

Türk klasiklerine ilk psikolojik eserlerden “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nu kazandıran Peyami Safa, gazetecilik yaşamında “Sever Bedi” ile Cingöz Recai ve Cumbadan Rumbaya romanlarını yazdı. Daha sonra ise “Peyman”, “Çömez”, “Safiye” ve “Serazad” takma isimlerini kullandı.

NAZIM HİKMET

Asıl adı, “Mehmet Nazım Ran”. Hikmet, yasaklı olduğu yıllarda şiirlerini, “Ahmet Oğuz Saruhan”, Ercüment Er”, “Mümtaz Osman” ve “Orhan Selim” takma adlarıyla yazdı.

Daha başka ise, “Ben”, “Bendeniz”, “Fıkracı”, “Adsız Yazıcı”, “Ahmet Cevat”, “İbrahim Sabri”, “Süleyman Sabur Ran”. “İhsan Koza”, “İmzasız Adam”, “Kartal,H. İhsan”, “Sarı Murat”, “Mazhar Lütfi”, “Osman Cemal” takma adlarını kullandı.

KEMAL TAHİR

Karikatür ve Yedigün dergilerinde sekreterlik yaparken bir yandan da Varlık ve Ses dergilerinde takma adlar kullanarak eserler veren Tahir, 1954’e kadar adını kullanamadı. Tan Gazetesi’nde, daha sonra Göl İnsanları’nda yer alacak iki öyküsünü “Cemalettin Mahir” adıyla yayımladı.

Ayrıca “Bedri Eser”, “Körduman”, “F. M. İkinci”, “Samim Aşkın”, “Nurettin Demir”, “Ali Gıcırlı” takma adlarını da kullandı.

RIFAT ILGAZ

Henüz 15’inde “Sevgilimin Mezarında” şiirinin Kastamonu Nazikter Gazetesi’nde yayımlanmasıyla başlayan Ilgaz, “Mehmet Rıfat” adını kullanıyordu. Zaman zaman “Remzi Işık” takma adını da kullandı.

Ancak en özeli, daha sonra “Hababam Sınıfı”nı oluşturacak hikayelerini yazdığı takma addı; “Stepne”.

ORHAN VELİ KANIK

Varlık Dergisi’nde yayımlanan pek çok şiirinde “Mehmet Ali Sel” takma adını kullandı. Bir diğer takma adı da, “Adil Han”dı. Bu ismi, Mehmed Kemal’in “Acılı Kuşak” kitabında geçen Adilhan Köyü’nden aldığı tahmin ediliyor.

ORHAN KEMAL

Asıl adı, “Mehmet Raşit Öğütçü”. Kemal, ilk öykülerini “Bacaksız Orhan” takma adıyla yayımladı. “Hayrullah Güçlü”, “Yıldız Okur” ve “Raşit Kemali” de diğerleriydi.

Orhan Kemal’i ise, ilk kez 1943’te İkdam Gazetesi’nde yayımladığı “Asma Çubuğu” öyküsünde kullandı.

AZİZ NESİN

Takma adıyla öyküler yazmaya 1954’te Akbaba Dergisi’nde başladı. En çok isim değiştirenlerdendi. Öyle ki edebiyatta iki yüze yakın takma ad kullandığı bilgisi mevcut. “Ord. Prof. Paf-Puf”, “Oya Ateş”, “Vedia Nesin”, “Fettane Şatifil”, “Berdi Birdirbir”, “Bahri Filefil”, “Kerami Pestenkerani”, “Kerim Kihkih”, “Dr. Daim Değer” ise bunlardan birkaçı…

HALDUN TANER

Taner, “Haldun Yağcıoğlu” takma adıyla yazdı. İlk öyküsü Yedigün Dergisi’nde yayımlanan “Töhmet”.

MELİH CEVDET ANDAY

Anday, “Yaşar Tellidede”, “Yaşar Tellioğlu”, “M. C. A.”, “Niyaz Niyazoğlu”, “H. Mecdi Velet”, “A. Mecdi Velet”, “Gani Girgin”, “Zater” takma adlarını kullandı.

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Damla Karakuş

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