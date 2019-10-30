taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.766
Euro
6.4074
Altın
1489.37
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.699
Bitcoin
53322.74

Ünlüler de Los Angeles'taki yangından kaçıyor

ABD'nin Calofornia eyaletinde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, LeBron James ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlüler de mülklerini boşalttı.

AA | 30.10.2019 - 08:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Pazartesi sabahı başlayan yangınların kontrol altına alınamaması ve yerleşim yerlerine doğru ilerlemesiyle birlikte 500 hektarlık bir alan alevler içerisinde kaldı.

Yangının etkili olduğu bölgeler, Los Angeles'in en zenginlerinin ve ünlü isimlerin yaşadığı yerlerde.

LEBRON JAMES: "DOSTUM BU YANGINLAR ŞAKA DEĞİL"

ABD Ulusal Basketbol Ligi NBA'in en ünlü yıldızlarından LeBron James de evini tahliye etmek zorunda kalanlar arasındaydı.

Los Angeles Lakers oyuncusu James paylaştığı Twitter mesajında, "Dostıum bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir oda arıyoruz. Şu ana kadar şanssızız!" dedi.

Ünlüler de Los Angeles'taki yangından kaçıyor

SCHWARZENEGGER: "AYLAKLIK ETMEYİN, ÇIKIN"

California'nın eski valilerinden aktör Arnold Schwarzenegger de evini tahliye edenler arasındaydı.

Schwarzenegger, "Eğer tahliye emri verilen bölgelerdeyseniz aylaklık etmeyin" dedi ve filmlerinde sık sık kullandığı 'Çık dışarı' ('Get out') repliğini Twitter mesajına ekledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Gatcetti, Getty Sanat Merkezi'nin çevresini etkisi altına aldığı için 'Getty Yangını' olarak adlandırılan yangınla mücadele için acil durum ilan edileceğini duyurdu.

Ünlüler de Los Angeles'taki yangından kaçıyor

BİNLERCE AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 3 bin 300 ev zorunlu tahliye bölgesi içerisinde bulunuyor.

Los Angeles'in zengin mahallelerinden Brentwood da yangından etkilenen yerler arasında.

Ünlüler de Los Angeles'taki yangından kaçıyor

FERRARİ'NİN DERDİNE DÜŞTÜ

Los Angeles Times gazetesine konuşan bir bölge sakini hangi arabasını alıp evi tahliye edeceğini bilemediğini söyledi ve "Ferrarimi ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

Ünlüler de Los Angeles'taki yangından kaçıyor

KUZEY CALİFORNİA DA YANIYOR

California'nın kuzeyinde de hızla büyüyen orman yangınları var.

Kuzey California'da yaklaşık 180 bin kişiye evlerini terk etmeleri çağrısı yapılmış durumda.

San Francisco kentinin kuzeyindeki Santa Rosa'da caddelerin alabildikleri kadar eşya alıp evlerinden ayrılanlarla dolu olduğu bildiriliyor.

Yangınların elektrik iletim hatlarına hasar vermesi nedeniyle, tedbir olarak birçok bölgeye elektrik verilemiyor.

Eyalette yaklaşık bir milyon kişinin elektriğe erişimi kesilmiş durumda.

Elektrik kesintilerinin kapsamının genişletilmesi ve ilave bir milyon kişiyi etkilemesi riski de bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

244
Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

41
NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

11
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

11
Cenk Tosun'lu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

Cenk Tosun'lu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

3
Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

12
Messi'den 50. frikik golü

Messi'den 50. frikik golü

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir