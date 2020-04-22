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Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

İnsanların evde kaldığı dönemde sosyal medyayı etkin kullanmaya başlayan ünlü isimler, takipçi sayılarını da yükseltmeye başladı.

Haber Merkezi |
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Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı.

Vaka sayısının artmasının ardından insanlar evde kal çağrıları nedeniyle dışarı çıkmadı. Evde kalan insanlar, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı.

EVLERİNDEN KONSER VERİYORLAR

Sık sık canlı yayınlar yapıp takipçilerine mini konserler veren ünlüler, takipçi sayılarını da artırdı.

Gelecek reklamlar için takipçi sayılarını yükseltmeye çalışan ünlüler, evde kalınan dönemlerde bu yayınlara devam edecek.

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor VİDEO

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

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