Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor

İstanbul’da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluğa neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun telefon diplomasisi

Erdoğan'ın virüsle mücadele eden ülkelerin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ilişkiler ve salgın ile mücadele masaya yatırıldı.