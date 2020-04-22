Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı.
Vaka sayısının artmasının ardından insanlar evde kal çağrıları nedeniyle dışarı çıkmadı. Evde kalan insanlar, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı.
EVLERİNDEN KONSER VERİYORLAR
Sık sık canlı yayınlar yapıp takipçilerine mini konserler veren ünlüler, takipçi sayılarını da artırdı.
Gelecek reklamlar için takipçi sayılarını yükseltmeye çalışan ünlüler, evde kalınan dönemlerde bu yayınlara devam edecek.
Ünlüler korona döneminde takipçi kasıyor VİDEO