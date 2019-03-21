Ünlüler uyuşturucu davasında hakim karşısına çıktı

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya; oyuncular Gizem Karaca, Yusuf Akgün ve Kaan Turgut'un da aralarında bulunduğu 10 sanık ile avukatları katıldı.

"ÇALIŞMA ORTAMINDA UYUŞTURUCU İLE TANIŞTIM"

Duruşmada savunmasını yapan Gizem Karaca, "Bu olay yaşandığında ben daha 19 yaşındaydım. Türkiye'ye ailemle birlikte geleli 3-4 sene olmuştu. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu maddeyle tanıştım ve arkadaş ortamında kullandım. Ancak ben uyuşturucu madde satın almadım ve kimseye de vermedim. Üstümde hiçbir zaman bulundurmadım. Bu yüzden hiç kimseye vermem mümkün değildir. Sadece arkadaş ortamında kullanmış oldum. Bu olay başlayalı 7 sene oldu. Bu süre zarfında ben ciddi şekilde etkilendim ve yıprandım. Ben geçen sene evlendim. Anne olmak ve gelecek ile ilgili planlar yapmak istiyorum. Ancak bu dava önümde bir engel olarak durmaktadır. Karar verilirken, bu hususların da dikkate alınmasını istiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

"UYUŞTURUCU SATSAYDIM, TİYATRODA KENDİMİ YORMAZDIM"

Kaan Turgut da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben kesinlikle 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işlemedim. O dönem çok yoğun çalıştığım halde gelirim de oldukça düşüktü. Uyuşturucu madde ticareti yapsaydım, az bir para için bu kadar tiyatro oyunu oynayıp kendimi yormazdım." diye konuştu.

"ALLAH AFFETSİN"

Tolga Disanlı da "Biz de her insan gibi fıtrat olarak yanlış yaptık ve kullandık. Allah bizi affetsin. Ancak ben kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Kimseye uyuşturucu madde götürmedim. Sadece kendim kullanmış oldum. Zira ailevi bakımdan bazı problemlerin vardı." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞATAY İLE BİRLİKTE İÇTİK"

Niyazi Canbaz ise önceki savunmalarının doğru olduğunu ifade ederek, "Üzerinden 7 sene geçtiği için detayları hatırlamıyorum. Aynı sette çalışmakla birlikte ben diğer sanıklardan birkaç yaş büyük olduğum için onlarla arkadaşlık etmiyordum. Sadece bir kez Çağatay Ulusoy benim evime geldi. Benim kullanmakta olduğum yarım bir sigaralıktan, ikimiz birlikte içmiş olduk. Olay bundan ibarettir." dedi.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN AVUKATI KATILDI

Duruşmaya katılmayan sanık Çağatay Ulusoy'un avukatı Ali Tekin de, "Müvekkilimiz uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüştür. Beraatine kararı verilmesini talep ediyoruz." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ceza dairesi, davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener'in bu halinin devamına karar verdi. Duruşmaya katılmayan sanıklar ve avukatlarının mazeretlerini kabul eden ceza dairesi, savunması alınan sanıkların da duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.