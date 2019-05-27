Ünlülerin bayram ücretler

Ünlü şarkıcıların büyük çoğunlu bayramda tatil yapmak yerine çalışmayı tercih etti. Birçok isim 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek.

EN ÇOK PARAYI HADİSE KAZANCAK

Bayrama özel konser fiyatlarını da güncelledi. En çok parayı toplamda 750 bin lira kazanacak Hadise alacak. İkinci sırada ise 650 bin TL alacak Gülşen ve Yıldız Tilbe var. Üçüncülük ise 600 bin lira ile Serkan Kaya'da.

İşte ünlülerin bayram kazançları...

HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme

SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya

SILA: 160 bin lira/Kıbrıs

GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya

AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme

EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya

YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme

ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs

BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya

SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul

LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme

KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs

MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs

HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs

AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya

SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs

VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs

ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs

FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs