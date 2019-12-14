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Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu

Yeni yılı sahnede karşılamaya hazırlanan sanatçıların alacağı ücretler de belli oldu. Bu yılın rekoru megastar Tarkan'da.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 14:51..
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Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu

31 Aralık'ta konser verecek ünlüler, anlaşmalarını yaptı ve geri sayıma geçti.

Yeni yılı sahnede karşılayacak ünlülerin ücretleri oldukça yüksek. Zirvedeki isim ise megastar Tarkan oldu.

LİSTENİN İLK 3 SIRASI

Tarkan, Kıbrıs'ta vereceği konser karşılığında 2 milyon lira alacak.

Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu

HADİSE 800 BİN LİRA

Listenin ikinci sırasına ise Hadise yerleşti.

Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacak Hadise, 800 bin lira alacak.

Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu

EBRU GÜNDEŞ 600 BİN LİRA

Hadise'nin arkasında ise Ebru Gündeş yer aldı.

Gündeş, Kıbrıs'taki konseri için 600 bin lira kazanacak.

Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu

BÜLENT ERSOY SAPANCA'DA 500 BİN LİRA

Yılbaşında sahne alacak isimlerden biri olan Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy ise Sapanca'daki programı için 500 bin lira alacak.

Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu

SİBEL CAN, YILDIZ TİLBE, GÜLŞEN, IVANA SERT

Sibel Can da Kıbrıs'ta yeni yılı karşılayıp konser için 500 bin lira alacak.

Yıldız Tilbe de Kıbrıs'taki konserinin ardından 500 bin lirayı hesabına yatıracak.

Oğlunun eğitimi için Londra'ya yerleşen Gülşen ise, Kıbrıs'taki programı için 450 bin liraya anlaşma yaptı.

Yılbaşında sahne alacak isimlerden biri de Ivana Sert.

Sert'in yılbaşı tarifesi 150 bin lira.

Ivana Sert'in dalga konusu olan performansı VİDEO

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