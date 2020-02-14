taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0584
Euro
6.5651
Altın
1576.38
Borsa
120911.25
Gram Altın
306.971
Bitcoin
62573.82

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

iPhone parolanızı unuttuysanız veya telefonunuzun etkisizleştirildiğini bildiren bir ileti aldıysanız ne yapmanız gerektiğini anlattık.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 14:23..
  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Eğer parolasını unuttuğunuz bir iPhone'nunuz varsa veya parolayı birçok kez hatalı girerseniz, Apple size aygıtınızın etkisizleştirildiğini bildiren bir ileti gönderir. Parolanızı unuttuğunuz taktirde ise iPhone'unuzu tamamen silmeniz gerekiyor.

Parolasını unuttuğunuz veya parolayı yanlış girmekten dolayı etkisiz hale gelen iPhone'unuzu nasıl kaldırabileceğinizi sizler için anlattık. Ancak bu yöntem, parola dahil tüm veri ve ayarlarınızı siler. Parolanızı unutmadan önce yedekleme oluşturmadıysanız aygıtınızın verilerini kurtarmanın yolu yoktur.

Parolanızı kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Not: Bu işlemleri uygulamak için herhangi bir bilgisayara ihtiyacınız var. Eğer bilgisayarınız yoksa herhangi bir Apple mağazasından destek alabilirsiniz.

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ve iPhone 11 modelleri için:

1- Aygıtınızın bilgisayarınıza bağlı olmadığından emin olun. Ardından Gücü kapat ekranı görünene kadar Yan düğmeyi ve ses düğmelerinden herhangi birini basılı tutun. Aygıtınızı kapatmak için sürgüyü sürükleyin.


2- Yan düğmeyi basılı tutarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Yan düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

apple

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için:

Gücü kapat sürgüsü görünene kadar Yan (veya Üst) düğmeyi basılı tutun. Aygıtınızı kapatmak için sürgüyü sürükleyin. Sesi kıs düğmesini basılı tutarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Sesi kıs düğmesini basılı tutmaya devam edin.


iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için:

Gücü kapat sürgüsü görünene kadar Yan (veya Üst) düğmeyi basılı tutun. Aygıtınızı kapatmak için sürgüyü sürükleyin. Ana Ekran düğmesini basılı tutarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. Kurtarma modu ekranını görene kadar Ana Ekran düğmesini basılı tutmaya devam edin.

 

Telefon modelinize göre yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra sıra geldi bilgisayarınızı kullanmaya:

1- Bilgisayarınızda aygıtınızı bulun. Geri Yükle veya Güncelle seçeneklerini gördüğünüzde Geri Yükle'yi seçin. Finder veya iTunes, aygıtınız için gerekli yazılımı indirir.

(Not: İndirme işlemi 15 dakikadan uzun sürerse aygıtınız kurtarma modundan çıkar. Bu durumda işleme baştan başlamanız gerekiyor.)

apple

2- İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Ardından iPhone'unuzu tekrar ayarlayabilir ve kullanabilirsiniz.

 

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılırUnutulan iPhone parolası nasıl kaldırılırUnutulan iPhone parolası nasıl kaldırılırUnutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılırUnutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır

İlginizi Çekebilir
SIM kartları tamamen ortadan kaldıracak eSIM nedir
eSIM teknolojisi akıllı telefon kullanıcıları için yeni özelliklerden bir tanesi. Peki nedir bu eSIM?
Samsung Galaxy Note 10'da ön kamera nasıl gizlenir
Samsung Galaxy Note 10 modellerinde, ön kamera deliğinizi nasıl gizleyeceğini adım adım anlattık.
iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir
Apple'ın, iPhone 11 modellerinde kullandığı Ultra Geniş Bant(UWB) teknolojisi hakkında her şey.
Apple Watch parolası nasıl sıfırlanır
Apple Watch parolanızı nasıl kaldırabileceğinizi ve değiştirebileceğinizi anlattık.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
233
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
464
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
532
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
301
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
291
Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
1151
İdlib'de 63 rejim askeri öldürüldü
İdlib'de 63 rejim askeri öldürüldü
156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir