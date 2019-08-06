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Uraw Mavi Saç Serumu

Son günlerin popüler ve etkili saç çıkarmaya yardımcı losyonu mavi serum ürününe oldukça talep olurken yüzlerce kişi de sahte ürünlerin kurbanı olmaya deva ediyor.

Özel Haber | 06.08.2019 - 17:20..
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Yeniden saçlara kavuşturan formüle ulaşmak ama kandırılmamak istiyorsanız haberimizin tamamını okuyabilirsiniz.

OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR SERUM

Mavi serum saç çıkarmakta oldukça başarılı. Saçları dökülen, kellik problemi olan ve saçları seyrek olan kişiler bu gibi sorunlarını mavi serum sayesinde yenmeye başladılar. Mavi serum piyasaya çıkalı henüz iki yıl olmasına rağmen kullanıcıları tarafından tam not almış ve şimdiden binlerce kişinin saçlarına yeniden kavuşmasına yardımcı olmuştu.

Uraw Mavi Saç Serumu VİDEO

ÜRÜN ÇOK BAŞARILI OLUNCA HEMEN SAHTELERİ YAPILDI

Maalesef her başarılı üründe olduğu gibi, bu güçlü saç çıkarmaya yardımcı mavi serumunda sahteleri internet kanalı üzerinden hızla satılmaya başladı. Bu sahte ürünleri alan kişiler ürünün herhangi bir etkisini göremedikleri gibi birde paralarından olup kandırıldılar.

Uraw Mavi Saç Serumu

ORİJİNAL VE TEK GERÇEK MAVİ SERUM URAW KOZMETİK MARKASINA AİT

Saçlarına yeniden kavuşma hayali kuran yüzlerce kişi, bu sahte ürünlerden satın alarak mağdur oldular. Tarafımıza bu konuda pek çok şikâyet gelince biz de konuyu araştırdık. İnternette bulduğumuz 5 firmadan sadece Uraw Cosmetics markası ile görüşebildik. Diğer firmalar bizleri geçiştirdi ve herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Uraw Mavi Saç Serumu

URAW MAVİ SERUM LABORATUVAR SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Uraw Cosmetics yetkilileri kendilerine ait olan mavi serum markasının bazı fırsatçılar tarafından başka isimler altında satıldığını, bu ürünlerin kendi markaları ile herhangi bir ilgisi olmadığını belirterek, ürünlerinin orijinal olduğunu, test ve laboratuvar sonuçlarını tarafımıza ileterek kanıtladılar.

Uraw Mavi Saç Serumu

ETİKETSİZ, BANDROLSÜZ, BARKODSUZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Merdiven altı üreticilerinin sahte mavi serum ürünleri nasıl ayırt edebilirsiniz? Öncelikle ürün isminin “Uraw Blue Hair Serum (Mavi serum)” olmasına dikkat edin. Size gelen ürünün etiketi, bandrolü veya barkodu olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca size gelen üründe varsa barkod numarasını Sağlık Bakanlığına ait olan ‘Ürün Takip Sistemi’ (UTS) üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Uraw Mavi Saç Serumu

ORİJİNAL MAVİ SERUM RESMİ SATIŞ SİTESİ

Siz de mavi serum kullanarak saç sorunlarınızdan kurtulmak istiyor fakat, kandırılmak istemiyorsanız gönül rahatlığıyla resmi satış sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. Uraw Cosmetics Blue Hair Serum’a Resmi satış sitesine https://www.uraw.com.tr adresinden ulaşabilir, ürün hakkında merak ettiğiniz konuları da Uraw Cosmetics Müşteri Hizmetleri yetkililerinden öğrenebilirsiniz.

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