Ürdün çekirge istilasına karşı teyakkuzda

Ürdün, Suudi Arabistan sınırından gelebilecek çekirge tehdidine karşı önlemlerini artırmış durumda.

Ürdün Tarım Bakanı İbrahim el-Şahahide, çekirgelerle mücadele için ilgili kurumlara alarm durumunun en üst düzeye çıkarılması talimatı verdi.

Şahahide, üç aydan uzun süredir devam eden takipler sonucu çekirgelerin, Ürdün sınırına 500 kilometre uzaklıktaki Hail bölgesi başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın kuzey ve güney bölgelerine ulaştığının gözlenmesi üzerine böyle bir karar alındığını belirtti.

ÜRDÜN MUHTEMEL İSTİLAYA KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ

Ürdünlü Bakan, Yemen'den Suudi Arabistan'a ilerleyen çekirge sürülerinin ciddi şekilde takip edildiğini aktardı. Bakanlıktaki yetkili ve nitelikli kadroların yanı sıra, bu konuda kendilerine destek verecek tüm tarafların da hazır tutulduğunu aktardı.

MİLYONLARCA ÇÖL ÇEKİRGESİ GIDALARI TÜKETTİ

Ayrıca, başkent Amman'daki Merkezi Teyakkuz Odası ile kurumun güney kentlerdeki şubeleri harekete geçirildi.

Ürdün'de, geçtiğimiz yıllarda birçok ülkeyi etkileyen çekirge sürüleri ortaya çıkmıştı. Bir kilometrekarede bulunan 40-80 milyon çöl çekirgesinin, bir gün içerisinde 35 bin kişinin yiyeceği gıdayı tükettiği belirtiliyor.