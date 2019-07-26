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Ürdün, ilk askeri su altı müzesini inşa ediyor

Ülke, Kızıldeniz'de Akabe limanı açıklarında ilk askeri su altı müzesini inşa etmeye karar verdi.

İHA | 26.07.2019 - 12:34..
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Ürdün hükümeti, ülkesindeki turizmi geliştirmek istiyor. Bu kapsamda da yeni bir projeye hayat vermek için çalışmalara başladı. Tanklar, helikopterler, zırhlı asker taşıyıcıları olmak üzere birçok askeri araç su altına indirildi.

Ürdün, ilk askeri su altı müzesini inşa ediyor

BİRÇOK MÜHİMMAT DENİZALTINA İNDİRİLDİ

Ürdün silahlı kuvvetleri, 19 adet savaş aracını Akabe limanı açıklarında 28 metre derinliğe batırdı. Araçlar, mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi.

Ürdün, ilk askeri su altı müzesini inşa ediyor VİDEO

Ürdün, ilk askeri su altı müzesini inşa ediyor

AÇILIŞ 2020'DE

Akabe şehrinde yer alan Akabe Özel Ekonomik Bölgesi (ASEZA), müzenin ziyaretçiler için yeni bir deneyim sunduğunu, turizmi canlandıracağını açıkladı. ASEZA, askeri su altı müzesinin 2020’nin başlarında ziyarete açılacağını belirtti.

Ürdün, ilk askeri su altı müzesini inşa ediyor

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