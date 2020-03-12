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Ürdünlü çocuğa tokat davasında, sanığa ceza az bulundu

5 yaşındaki çocuğa tokat atılmasından sonra tutuklanan şahsa verilen ceza, aileler tarafından yeterli bulunmayarak karara itiraz edecekleri belirtildi.

DHA | 12.03.2020 - 09:27..
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu.

ÇOCUK TOKADIN ŞİDDETİYLE YERE DÜŞTÜ

Apartman toplantısından çıkarak, kalabalığa doğru gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. adlı çocuğa tokat attı.

Çocuk tokadın şiddetiyle yere düşerken, ailelerin tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ürdünlü çocuğa tokat davasında, sanığa ceza az bulundu

ZANLI TUTUKLANDI

Polis, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırırken, Nadir Kızılbulut, Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darbettiği, evlerinin camını kırması sonucu gözaltına alındı.

Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anlar ise site sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kızılbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ürdünlü çocuğa tokat davasında, sanığa ceza az bulundu

CEZA YETERLİ BULUNMADI

Mahkemenin kararını değerlendiren mağdur çocuğun babası Trad A., sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, "Olay günü dışarıdaydım. Evdekiler telefon edip bir kişinin oğluma tokat attığını söylediler. Ardından videoyu gönderdiler. Bunun üzerine siteye geldim. Olayı anlamak için sanığın yanına gittiğimde bana da vurdu. Kendisinden şikayetçi olduk. Mahkemenin verdiği cezayı yeterli bulmuyorum. Karara itiraz edeceğiz, Türk adaletine güveniyorum." dedi.

Ürdünlü çocuğa tokat davasında, sanığa ceza az bulundu

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ

Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp ise, "Yaşanan üzücü olayla ilgili karar verildi. Mahkeme 5 yaşındaki çocuğa yönelik şiddet eylemine ceza verirken, 15 yaşındaki ablasına yönelik eyleme bir ödül gibi beraat verdi. Bu olay çocuklarına yönelik bir şiddet olayı iken verilen cezanın hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz. Davanın takipçisi olacağız ve üst mahkemeye itiraz haklarımızı kullanacağız." dedi.

Ürdünlü çocuğa tokat davasında, sanığa ceza az bulundu

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