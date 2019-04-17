taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.748
Euro
6.5157
Altın
1274.375
Borsa
98203.2
Gram Altın
235.173

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

Rize'de ışık girmeyecek şekilde tasarladığı odada yem üreten emekli öğretmen Recep Kaya'nın, bu yemle beslediği hayvanların süt verimi iki katına çıktı.

DHA | 17.04.2019 - 22:36..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Dağsu Mahallesi'nde besicilik yapan emekli öğretmen ve motokros tutkunu Recep Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma yaptı.

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

1 KİLO TOHUMDAN 15 KİLO YEM ÇIKARDI

Ahırın yanındaki 15 metrekarelik bölümü ışık girmeyecek oda haline getiren Kaya, ısıyı da 18 dereceye ayarladı. Recep Kaya(64), odada metal plakalar üzerinde buğday, arpa ve yulaf karışımı 1 kilo tohumdan 10 ile 15 kilo arasında yem üretmeyi başardı.

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

1 AYLIK ÇABASI SONUÇ VERDİ

Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3,5 ton yem elde etti. Recep Kaya, piyasa değerinin yarısının da altına mal olan yemle hayvanlarını besledi. Kaya'nın (64), kendi ürettiği yemle beslediği hayvanlarının süt verimi iki katına çıktı.

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

"40 LİRAYA MAL ETTİM"

Tavsiye üzerine yem üretimine başladığını belirten Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı, karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Büyükbaş hayvanlarım bu yemi büyük iştahla yiyor. 100 liraya aldığım yemi 40 liraya mal ettim. 40 liralık yemden 600 liralık protein elde ediyorum. 10 günde yemi üretiyorum. Hayvanlarımın süt verimi iki katına çıktı. Hayvanlarımın çok mutlu olduğunu görüyorum" dedi.

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

Ürettiği yemle hayvanlarının süt verimini katladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyin

Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyin

915
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

379
İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

425
AK Partili vekilin çay simit hesabı

AK Partili vekilin çay simit hesabı

1656
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

231
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

724
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

428
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir