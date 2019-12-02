Uşaklı işçi sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

Dün sabah saatlerinde Uşak Bireylül Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Dündoğan, sobayı yakmak isterken talihsiz bir olay yaşadı.

ANİDEN ALEV ALDI

Gündoğan’ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba, aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı.

Uşaklı işçi tinerle sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı ViDEO

ALEVLERİ SÖNDÜRDÜLER

Gündoğan’ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.