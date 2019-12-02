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Uşaklı işçi sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

Tinerle sobayı tutuşturmak isteyen 36 yaşındaki Fatih Gündoğan'ın, kıyafetleri bir anda alev aldı. Alevleri, çevredeki esnaf ve mesai arkadaşları söndürdü.

DHA | 02.12.2019 - 11:27..
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Dün sabah saatlerinde Uşak Bireylül Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Dündoğan, sobayı yakmak isterken talihsiz bir olay yaşadı.

Uşaklı işçi sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

ANİDEN ALEV ALDI

Gündoğan’ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba, aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı.

Uşaklı işçi tinerle sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı ViDEO

ALEVLERİ SÖNDÜRDÜLER

Gündoğan’ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.

Uşaklı işçi sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşaklı işçi sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

Uşaklı işçi sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

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