Uşak’ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği yada nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

1988'DE PRESTİJ AMAÇLI BASTIRILMIŞTI

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.