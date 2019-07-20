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Uşak’ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Jandarma operasyonunda bir şahsın üzerinden prestij ve Amerikan rüyasının sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi.

İHA | 20.07.2019 - 23:28..
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Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği yada nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Uşak’ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

1988'DE PRESTİJ AMAÇLI BASTIRILMIŞTI

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.

Uşak’ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

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