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Uşak’ta 25 fabrika işçisi yemekten zehirlendi

Uşak’ta yedikleri yemekten zehirlenen 25 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 03.02.2020 - 23:10..
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz gün, 25 fabrika işçisi öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yapılan incelemeler sonucu fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 6 işçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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