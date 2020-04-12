Uşak'ta 260 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, polis ekipleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik operasyonları sıklaştırdı.

260 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince 3 ayrı yere düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.