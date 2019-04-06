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Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu

İçinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçarken, 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, bir kişi ise kayıp.

İHA | 06.04.2019 - 08:03..
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gölet kaza

Banaz ilçesi Kızılcasöğüt kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göleti kenarına piknik yapmaya gençler havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar.

Emre Taşkın isimli gencin kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu göl kenarındaki yoldan çıkarak göletin sularına gömüldü.

Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu

4 KİŞİ ARAÇTAN ÇIKMAYI BAŞARDI

Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla bir şekilde kurtulmayı başarırken aracı süren arkadaşları Emre Taşkın’ın sudan çıkmadığını fark ettiler.
Olay yerine 112 acil yardım ekipleri, jandarma, itfaiye ve afat ekipleri gelirken kaybolan genci bulmak için hummalı bir çalışma başlatıldı. Uşak’ta balık adam olmaması nedeniyle arama çalışmalarında yetersiz kalınırken yakın bölgelerden balık adam desteği istenildi.

Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu

KAYIP GENÇ ARANIYOR

Vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde olmayan genci arama çalışmaları devam ederken, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Öte yandan göletin sularına gömülen araçtan çıkmayı başaran diğer 4 kişi Banaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu

Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu

Uşak’ta 5 gencin bindiği araç gölete uçtu

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