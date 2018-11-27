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Uşak’ta 5 köpek yavrusu parçalanmış halde bulundu

Ulubey ilçe çöplüğüne yakın dere yatağında parçalanmış halde beş köpek yavrusu bulundu.

İHA | 27.11.2018 - 04:05..
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Sokak köpeklerini beslemek amacıyla hayvan barınağına giden vatandaşlar, ilçe çöplüğü yakınında bulunan dere yatağında parçalanmış halde 5 köpek yavrusunu buldu. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu, durumu yetkililere bildirerek konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını sağladı.

BELEDİYE BAŞKANI: "OLAYI AARAŞTIRIYORUZ"

Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Çok üzücü ve vahim bir durum. Barınağımızın dışında gelişen bir olay. Şuan 193 sokak köpeği barınağımızda sevgi ve güvenle bakılıyor. Bu insanlık dışı yaşanan olayın faillerinin bulunması ve araştırılması için bizler de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Uşak’ta 5 köpek yavrusu parçalanmış halde bulundu

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