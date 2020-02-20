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Uşak'ta alkollü sürücü tıra çarptı

Uşak’ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 20.02.2020 - 05:15..
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Uşak D-300 Karayolu Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde, Cüneyt D. (32) idaresindeki 64 AAB 080 plakalı otomobil kontrolünü kaybederek, Halil D. (48) idaresindeki 64 NE 869 plakalı tıra arkadan çaptı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün 0,72 promil alkollü olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uşak'ta alkollü sürücü tıra çarptı

Uşak'ta alkollü sürücü tıra çarptı

Uşak'ta alkollü sürücü tıra çarptı

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